Против лома нет приёма, окромя другого лома: Путин поговоркой высказался о западной гегемонии

Прежние институты глобального контроля перестали работать, предел могущества есть даже у самых развитых и сильных стран. Об этом, приведя в пример русскую поговорку, заявил президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Прежние институты глобального управления либо не работают, либо утратили эффективность. И какой бы потенциал не накопила страна или группа стран, у всякой мощи есть предел. В России знают поговорку: Против лома нет приёма окромя другого лома. А он всегда появляется — этот другой лом — в этом суть происходящих событий в мире», — сказал российский лидер.

Также в ходе выступления Владимир Путин заявил, что среди стран нет желания строго следовать правилам, которые диктуются кем-то из-за океана. Президент призвал искать точки соприкосновения при выстраивании международных отношений.