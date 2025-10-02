Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
2 октября, 15:44

Против лома нет приёма, окромя другого лома: Путин поговоркой высказался о западной гегемонии

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Прежние институты глобального контроля перестали работать, предел могущества есть даже у самых развитых и сильных стран. Об этом, приведя в пример русскую поговорку, заявил президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» — «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Прежние институты глобального управления либо не работают, либо утратили эффективность. И какой бы потенциал не накопила страна или группа стран, у всякой мощи есть предел. В России знают поговорку: Против лома нет приёма окромя другого лома. А он всегда появляется — этот другой лом — в этом суть происходящих событий в мире», сказал российский лидер.

Также в ходе выступления Владимир Путин заявил, что среди стран нет желания строго следовать правилам, которые диктуются кем-то из-за океана. Президент призвал искать точки соприкосновения при выстраивании международных отношений.

Юрий Лысенко
