2 октября, 15:37

Путин: Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным за океаном

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня большую роль играет культурно-историческая специфика разных стран, поэтому никто в мире не готов играть по чьим-то установленным правилам. Об этом политик сказал на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого звучит как «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Надо искать точки соприкосновения. Никто не хочет играть по правилам, заданным где-то далеко. Как пел наш шансонье, там за туманами, там за океанами», — подчеркнул Путин.

Также в своей речи Путин напомнил, что современная эпоха характеризуется стремительными и кардинальными переменами, которые делают будущее непредсказуемым. В такие моменты истории ответственность каждого очень велика, заверил российский лидер.

Главные заявления, реформы и события в российской политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

