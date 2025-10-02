Валдайский форум
2 октября, 16:37

Путин анонсировал очень убедительный ответ России на милитаризацию Европы

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва даст «очень убедительный» ответ на милитаризацию Европы. Слова главы государства прозвучали на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы будет очень убедительным. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние», — подчеркнул Путин.

Также на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где обсуждалась тема «Полицентричный мир: инструкция по применению», президент выразил уверенность в способности страны справляться с вызовами мировой арены, подчеркнув, что Россия обладает богатейшим историческим опытом, насыщенным периодами значительных потрясений. По его словам, именно этот «исторический багаж» закалил страну, сделав ее глубоко подготовленной к любым возникающим сложностям в глобальных процессах.

