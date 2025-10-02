Путин анонсировал очень убедительный ответ России на милитаризацию Европы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва даст «очень убедительный» ответ на милитаризацию Европы. Слова главы государства прозвучали на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Думаю, ни у кого нет сомнений, что ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы будет очень убедительным. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние», — подчеркнул Путин.

Также на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», где обсуждалась тема «Полицентричный мир: инструкция по применению», президент выразил уверенность в способности страны справляться с вызовами мировой арены, подчеркнув, что Россия обладает богатейшим историческим опытом, насыщенным периодами значительных потрясений. По его словам, именно этот «исторический багаж» закалил страну, сделав ее глубоко подготовленной к любым возникающим сложностям в глобальных процессах.