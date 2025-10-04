«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий «Рубикон», — говорится в публикации.

Они лучшие: Запад и Киев признали мощь загадочного и смертоносного «Рубикона»

Ранее «птицы» «Рубикона» уничтожили энергетический объект ВСУ стратегического значения в Сумской области. Газораспредилительную станцию, которая обеспечивала приём, слив и хранение газа в интересах украинских военных, удалось поразить в обход обороняющих её средств РЭБ.