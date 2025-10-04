Валдайский форум
4 октября, 13:08

Украинские бойцы устроили пиар-акцию с флагом и попали в плен

ТАСС: Группа ВСУ попала в плен при попытке установить флаг в Вербовом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Группа бойцов ВСУ попала в плен во время проведения акции по установке украинского флага в селе Вербовое Днепропетровской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Нам была поставлена задача двумя группами выдвинуться в село Вербовое для фото- видеофиксации установки украинского флага», — сообщил один из пленных ВСУ.

Подразделение под командованием Олега Рябко из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ оказалось под интенсивным обстрелом и атаками беспилотных летательных аппаратов при выполнении поставленной задачи. В ходе последовавших боестолкновений группа предприняла неудачную попытку эвакуировать раненого бойца, после чего была вынуждена укрыться в одном из местных домов.

Именно там украинские военнослужащие были захвачены в плен подразделениями 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток».

Один из пленных выразил недоумение относительно целесообразности проведения подобной операции, задавшись вопросом о необходимости рисковать человеческими жизнями ради фото- и видеосъёмки.

Ранее президент РФ Владимир Путин обвинил украинское командование в применении жестоких мер против собственных военнослужащих. Он заявил, что солдатам ВСУ сложно сдаться в плен, поскольку им угрожает расправа со стороны заградотрядов или уничтожение с воздуха с помощью дронов.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

