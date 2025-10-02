Валдайский форум
2 октября, 17:13

Путин заявил, что ВСУ уничтожают своих бойцов дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lina Reshetnyk

Российский лидер Владимир Путин заявил о жестоких методах, применяемых командованием ВСУ для удержания военнослужащих на позициях. С соответствующим заявлением он выступил на XXII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», тема которого «Полицентричный мир: инструкция по применению».

«Им трудно сдаться в плен, потому что или заградотряды их уничтожают, когда видят, что кто-то пытается сдаться в плен, или с беспилотников их уничтожают. А беспилотниками часто управляют и наёмники из всяких разных стран — им вообще наплевать на украинцев, они их уничтожают и всё», — сказал он.

Путин: Войска РФ уверенно наступают почти по всей линии фронта в зоне СВО
Также Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в сентябре украинские войска потеряли почти 45 тысяч человек. Согласно поступившим данным, на передовой у противника царит хаос, приводящий к дезертирству и потерям в рядах ВСУ. Было отмечено, что российские войска заняли Константиновку и Северск, а также взяли под контроль Юнаковку на Сумщине. К числу недавних достижений относится освобождение Кировска и установление контроля над двумя третями Купянска.

Всё самое важное о СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Путин
  • Путин на «Валдае»
  • Мировая политика
  • Политика
