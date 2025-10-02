Российские подразделения заняли город Константиновка, являвшийся одним из основных оборонительных рубежей ВСУ, который укреплялся на протяжении последнего десятилетия. Об этом в ходе своего выступления на заседании клуба «Валдай» сообщил президент России Владимир Путин.

«Южная группировка вошла в город Константиновка. Это один из главных оборонительных рубежей, который ВСУ создавали на протяжении более 10 лет. Туда уже зашли наши войска. Также как зашли в Северск. «Центр» работает — зашли в Красноармейск. Группировка восток идёт быстро. Очень себя надёжно чувствует и группировка Днепр», — отметил российский лидер.

Ранее Life.ru рассказывал, что Российская армия освободила посёлок Кировск в Донецкой Народной Республике, подняв над ним флаг РФ. По словам командира штурмового подразделения, известного под позывным Серп, достигнутый успех стал возможен благодаря применению нестандартных тактических решений.