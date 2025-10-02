«‎Герани» разожгли пламя возмездия на ж/д узле под Киевом и остановили эшелоны ВСУ

Российские военные уничтожили точным попаданием объект транспортной инфраструктуры на Украине, который использовался для поддержания работы военных предприятий, также под удар попали места сборки и хранения вражеских беспилотников. Такие данные за последние сутки приводит Минобороны РФ.

«Нанесено поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий ВПК Украины, местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 138 районах», — доложило ведомство.

Со слов военкомов, российские «Герани» атаковали ключевые железнодорожный узел в районе города Буча Киевской области, через который шли эшелоны ВСУ. В результате ударов возник масштабный пожар, который был виден на расстоянии нескольких километров.

Накануне сообщалось, что российский ракетный комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту подготовки к запуску беспилотников в районе Лавы, к востоку от Чернигова.