Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

1 октября, 10:11

«Детонация сотни дронов»: Минобороны сообщило об ударе «Искандера» по колонне ВСУ под Черниговом

Минобороны: Искандер-М уничтожил 20 фур ВСУ и 100 беспилотников Лютый

Российский ракетный комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту подготовки к запуску беспилотников в районе Лавы, к востоку от Чернигова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, уничтожены 20 грузовых автомобилей, перевозивших около 100 беспилотников «Лютый», а также 60 украинских военных, включая операторов и техников.

«Точным ударом ОТРК «Искандер-М» цель поражена. В результате возникло масштабное возгорание и детонация БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, с помощью дронов «Герань-2» были поражены ещё пять грузовых автомобилей ВСУ с беспилотниками.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» активно применяется российскими войсками в зоне СВО. Он способен наносить высокоточные удары по командным пунктам, складам вооружений, технике и укреплённым позициям противника на расстоянии до 500 километров.

Комплекс оснащён баллистическими и крылатыми ракетами с маневрирующими боевыми частями, что делает его трудно перехватываемым системами ПВО. За время спецоперации Минобороны неоднократно сообщало об ударах «Искандеров» по объектам ВСУ — от складов с боеприпасами до узлов связи и колонн военной техники.

Марина Фещенко
