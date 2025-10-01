Новости СВО. ВС РФ зажимают Северск в клещи, бьют в Днепре по заводу дронов и мошенникам, уничтожили штаб ВСУ, Трамп требует прямых переговоров, 1 октября Оглавление Донецкая Народная Республика, 1 октября Курская область, 1 октября Днепропетровская область, 1 октября Как Трамп собрался улаживать конфликт России и Украины ВСУ отправились в Данию для борьбы с БПЛА ВС РФ наступают на Северск и продвигаются вдоль границы Запорожской области, «Герани» жгут колл-центры мошенников и завод дронов, президент США силой собрался привлечь Москву и Киев к переговорам — дайджест Life.ru 30 сентября, 21:07 Армия России приближается к полному освобождению Северска. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 1 октября

Российский флаг поднят над Северском Малым. Фактически бойцам «Юга» удалось взять под контроль микрорайон Северска. Войска постепенно готовятся к полному освобождению города.

— Очевидно, Северск обходят со стороны границы ДНР и ЛНР. Если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, можно перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для гарнизона Северска. Без него группировке ВСУ в городе придётся переходить на голодный паёк, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Продолжается поиск противника в ранее освобождённом Кировске (Заречное). Боевики предпочитают снять форму, чтобы не выдавать себя.

— Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением, — сообщил командир штурмового взвода с позывным Серп.

Бои продолжаются у Константиновки. Войска заняты уничтожением остатков украинских подразделений, сосредоточенных у Клебан-Быкского водохранилища. В самой Константиновке разбит пункт дислокации 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Вместе с ним под ФАБы попали боевики из 110-й ОМБр.

Карта СВО на 1 октября 2025 года. ВС РФ освободили населённый пункт Северск Малый в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 1 октября

Группировка «Север» продолжает уничтожать противника вблизи Курской области. Артиллеристы и дроноводы бьют по целям, выявленным на путях снабжения подразделений противника. ВСУ пытаются выбить наши войска из Сумской области. У Константиновки, Кондратовки и Алексеевки украинскими войсками были проведены безуспешные контратаки.

Днепропетровская область, 1 октября

Армия России продвигается в Днепропетровской области. Штурмовики ведут бои за село Вербовое. Из этого населённого пункта 10 километров до трассы, соединяющей Гуляйполе и Покровское. Таким образом, наступление наших сил идёт вдоль границы Запорожской и Днепропетровской областей.

В самом Днепропетровске БПЛА «Герань» нанесли удары по нескольким объектам. Предположительно, атакованы были здания военной прокуратуры. Кроме того, один беспилотник мог поразить офис компании RC Direction. Эта компания занимается разработкой и производством дронов. Также дроны прилетели в колл-центры, которые используются мошенниками и спецслужбами Украины для терактов и вербовки.

Расчёт гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт с личным составом ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Как Трамп собрался улаживать конфликт России и Украины

Президент США Дональд Трамп в очередной раз огорчился Владимиром Путиным. На этот раз он повторил свои слова на встрече с высокопоставленными американскими военными. Но в это же время он сказал и о том, что конфликт в Восточной Европе должен быть урегулирован.

— Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это — с позиции силы, — заявил хозяин Белого дома.

Он также сообщил, что американские склады с оружием оказались пустыми. Случилось это по вине Джо Байдена, который отправил его Украине. Теперь же, по словам Трампа, ситуация поменялась, и арсенал восстановлен.

ВСУ отправились в Данию для борьбы с БПЛА

Дроновая история в Европе продолжается, и на помощь уже призывают украинские войска. Владимир Зеленский рассказал в своих социальных сетях, что подразделения из Украины примут участие в обучении европейских военнослужащих.

— Украинский опыт — самый актуальный сейчас в Европе, — отметил украинский диктатор.

Действительно, у Украины большой опыт в уничтожении военных целей, поэтому датчанам стоит держаться подальше от военнослужащих, обученных украинцами.

Авторы Даниил Черных