30 сентября, 09:37

Российские военные освободили Кировск и Северск Малый в ДНР

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Российские военнослужащие в ходе наступления взяли под свой контроль посёлок Кировск и город Северск Малый в Донецкой Народной Республики. Такие данные приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что после освобождения Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в ДНР наблюдается активное продвижение подразделений ВС РФ. Противник рискует оказаться в кольце.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Татьяна Миссуми
