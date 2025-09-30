Армия России смыкает кольцо вокруг Красного Лимана

После освобождения Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в ДНР наблюдается активное продвижение подразделений ВС РФ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, ситуация приняла несколько иной оборот, когда российские солдаты выбили ВСУ из Серебрянского лесничества. Украинские подразделения яростно пытались удержать позиции в районе Шандриголово и Дерилово, но ВС РФ удалось добиться своего. Глава ДНР добавил, что ситуация также меняется в направлении Красного Лимана.

«Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась — продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от Министерства обороны, я думаю, оно не за горами», — сказал Пушилин.