Армия России смыкает кольцо вокруг Красного Лимана
Пушилин: ВС РФ продолжают развивать наступление, охватывая Красный Лиман
Обложка © Telegram / Минобороны России
После освобождения Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в ДНР наблюдается активное продвижение подразделений ВС РФ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Пушилина, ситуация приняла несколько иной оборот, когда российские солдаты выбили ВСУ из Серебрянского лесничества. Украинские подразделения яростно пытались удержать позиции в районе Шандриголово и Дерилово, но ВС РФ удалось добиться своего. Глава ДНР добавил, что ситуация также меняется в направлении Красного Лимана.
«Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась — продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от Министерства обороны, я думаю, оно не за горами», — сказал Пушилин.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российские солдаты смогли пробить оборону ВСУ и установить контроль над посёлком Шандриголово в Донецкой Народной Республике. В тот же день ведомство сообщило и об освобождении населённого пункта Кировск в ДНР.
