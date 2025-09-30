Интервидение
30 сентября, 08:04

Армия России смыкает кольцо вокруг Красного Лимана

Пушилин: ВС РФ продолжают развивать наступление, охватывая Красный Лиман

Обложка © Telegram / Минобороны России

После освобождения Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении в ДНР наблюдается активное продвижение подразделений ВС РФ. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Краснолиманское направление на севере республики стало одним из самых активных на прошлой неделе», — отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Пушилина, ситуация приняла несколько иной оборот, когда российские солдаты выбили ВСУ из Серебрянского лесничества. Украинские подразделения яростно пытались удержать позиции в районе Шандриголово и Дерилово, но ВС РФ удалось добиться своего. Глава ДНР добавил, что ситуация также меняется в направлении Красного Лимана.

«Более того, в северной части Ямполя также ситуация теперь поменялась — продолжилось перерезание путей снабжения противника и продолжился охват Красного Лимана, я бы так сказал. Поэтому здесь мы ожидаем новых сообщений от Министерства обороны, я думаю, оно не за горами», — сказал Пушилин.

Новости СВО. Освобождены Шандриголово и Заречное, ВСУ прикрываются жителями Константиновки, Зеленский готов заморозить бои, 30 сентября
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что российские солдаты смогли пробить оборону ВСУ и установить контроль над посёлком Шандриголово в Донецкой Народной Республике. В тот же день ведомство сообщило и об освобождении населённого пункта Кировск в ДНР.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
