Новости СВО. Освобождены Шандриголово и Заречное, ВСУ прикрываются жителями Константиновки, Зеленский готов заморозить бои, 30 сентября

Донецкая Народная Республика, 30 сентября

Курская область, 30 сентября

Зеленский меняет условия мира

Кто воюет вместе с Украиной

Армия России наступает на севере ДНР, киевский режим готов признать новые реалии на фронте, в Лондоне признали участие в войне против России— дайджест Life.ru. 29 сентября, 21:07

Армия России наступает на направлениях на севере ДНР.

Донецкая Народная Республика, 30 сентября

Министерство обороны подтвердило освобождение села Шандриголово. Бойцы группировки «Запад» овладели населённым пунктом на севере ДНР и продолжают наступление. Военный корреспондент Александр Коц считает, что формируется плацдарм для наступления на Красный Лиман.

— Одновременно Красный Лиман готовятся прижать с востока, где подразделения группировки «Запад» заканчивают зачистку Кировска. Контроль над Красным Лиманом создаст предпосылки для наступления на Славянск с северо-востока, — пишет он.

Карта СВО на 30 сентября 2025 года. Армия России освободила Шандриголово. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Также в северной части республики под контролем России Заречное. Здесь также наступление ведёт группировка «Запад». Кроме того, войска приблизились к Ставкам.

На Покровском направлении наши войска взяли под контроль Никаноровку. Также продолжаются бои за Константиновку. У Клебан-Быкского водохранилища в окружение попали подразделения «Азов»* и «Лють»*. В самом городе продолжается уничтожение транспорта ВСУ. Кроме того, противник использует жилую застройку в своих целях.

— ВСУ пытаются укрыться в плотной городской застройке и располагают свои огневые позиции прямо во дворах жилых домов <…> Разведка засекла выход снаряда. Позже позиция противника была оперативно уничтожена, — рассказал об использовании вражескими силами домовых владений военный корреспондент Евгений Поддубный.

Курская область, 30 сентября

ВС РФ продолжают уничтожать живую силу противника вблизи Курской области. В Сумской области ВС РФ продвигаются вперёд у Юнаковки. ВСУ контратакуют у Алексеевки. Все атаки противника не имели успеха.

Десантники-дальневосточники показали уничтожение противника в сумском приграничье. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Зеленский меняет условия мира

Владимир Зеленский заявил, что готов начать переговоры, если Россия остановит боевые действия, а текущая граница будет по линии соприкосновения.

— Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня и команды могли бы начать работу над планом по завершению, — сказал украинский диктатор.

Глава киевского режима Владимир Зеленский требует заморозки конфликта. Фото © ТАСС / ЕРА / AARON SCHWARTZ

Важно, что нынешняя линяя боевого соприкосновения проходит и в Сумской, и в Харьковской областях, которые пока не рассматривают как части России. При этом спецпредставитель президента США Кит Келлог утверждает, что Украина может наносить удары вглубь России, что явно противоречит миротворческой политике администрации Дональда Трампа.

— Ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов, — констатировал Келлог.

Кто воюет вместе с Украиной

Бывшая глава британской MI5 баронесса Мэннингем-Буллер, рассказала, что Лондон уже находится в состоянии войны с Россией.

— Это война другого рода, но враждебность, кибератаки, физические нападения, разведывательная деятельность носят масштабный характер, — объяснила она.

По её словам, в Великобритании верили, что Россия — это партнёр, но в Кремле перешли к другим действиям. В итоге Лондон не дистанцировался, а оказался между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Госпоже Мэннингем-Буллер стоит напомнить, что именно её сограждане спровоцировали продолжение боевых действий, а именно премьер-министр Борис Джонсон, хотя в тот момент для Украины были подготовлены условия, устраивавшие Киев.

* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.

