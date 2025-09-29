Интервидение
29 сентября, 14:25

Зеленский назвал условие для переговоров по урегулированию на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Украина выразила готовность начать переговоры по урегулированию конфликта, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, но при соблюдении некоторых условий. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский в ходе своего выступления на форуме по безопасности в Варшаве.

«Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня и команды могли бы начать работу над планом по завершению», — сказал он.

При этом Зеленский сразу же обозначил ключевые политические условия будущих переговоров. Он категорически заявил о недопустимости нанесения Россией новых линий границ на территории Украины.

Лавров сообщил, что мир на Украине невозможен без устранения причин конфликта
Лавров сообщил, что мир на Украине невозможен без устранения причин конфликта

Президент России Владимир Путин всегда говорил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Зеленский и поддерживающие его европейские государства всегда выбирают путь конфронтации вместо диалога.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

