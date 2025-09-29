Украина выразила готовность начать переговоры по урегулированию конфликта, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, но при соблюдении некоторых условий. Соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский в ходе своего выступления на форуме по безопасности в Варшаве.

«Что касается линии соприкосновения или линии фронта, где ведутся боевые действия, мы можем выйти на дипломатический трек с первой линии, где лидеры могут договориться о прекращении огня и команды могли бы начать работу над планом по завершению», — сказал он.

При этом Зеленский сразу же обозначил ключевые политические условия будущих переговоров. Он категорически заявил о недопустимости нанесения Россией новых линий границ на территории Украины.

Президент России Владимир Путин всегда говорил, что Москва готова к обсуждению урегулирования конфликта. Однако, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Зеленский и поддерживающие его европейские государства всегда выбирают путь конфронтации вместо диалога.