Устойчивое урегулирование на Украине невозможно без устранения первопричин конфликта и угроз безопасности России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что попытки втянуть Украину в НАТО создают угрозу безопасности России и должны быть нейтрализованы.

«Нам очевидно, что устойчивый мир невозможен без искоренения первопричин конфликта. К таким причинам относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО», — отметил министр.

По его мнению, необходимо сформировать новую систему гарантий безопасности для РФ и Незалежной, которая станет частью общей архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Он также отметил важность гуманитарно-правового аспекта, призвав к восстановлению и соблюдению прав человека на территориях, находящихся под контролем киевского режима. Министр указал, что на Украине происходит насильственное искоренение всего, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми, включая русский язык, культуру и православие.

«Украина сегодня – единственная страна, где на законодательном уровне запрещено использование языка значительной части населения», — напомнил Лавров.