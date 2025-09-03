Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование украинского конфликта требует международно-правового признания новых территориальных реалий — вхождения в состав России Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по результатам референдумов 2022 года. Об этом пишет индонезийская газета «Компас».

Лавров также указал на необходимость обеспечения нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса Украины, сославшись на Декларацию о государственном суверенитете Незалежной 1990 года, которая изначально предусматривала такой статус. По его словам, эти условия являются основой для признания украинской государственности международным сообществом, включая Россию.