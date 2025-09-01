Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западные страны прибегают к прямому шантажу и санкциям, пытаясь помешать формированию многополярного мира. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Запад использует шантаж, чтобы помешать формированию многополярного мира. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Западные страны пытаются этому (формированию многополярного мира. — Прим. Life.ru) помешать. Они стремятся сохранить своё доминирование, прибегая уже не к переговорам, не к методам честной конкуренции, а к прямому шантажу, давлению, санкциям», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что попытки Запада удержать глобальное доминирование выражаются не через диалог или честную конкуренцию, а через давление на государства и введение санкций.