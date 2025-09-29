Личный состав украинских подразделений «Азов»* и «Лють»* в районе Клебан-Быкского водохранилища окружили военнослужащие Южной группировки войск РФ. В Минобороны сообщили, что бойцы противника оказались в окружении и ведётся их уничтожение.

«Благодаря умелым тактическим действиям подразделений Южной группировки войск на одном из важнейших участков обороны в Донецкой Народной Республике в окружение попали украинские неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов»* и штурмовой бригады «Лють»* ВСУ», — говорится в сообщении.

Силы Южной группировки успешно блокировали противника в районе Клебан-Быкского водохранилища. Российские подразделения, по данным ведомства, завершают уничтожение личного состава врага, который отказался сложить оружие. Это было достигнуто благодаря тщательно спланированным тактическим действиям на одном из ключевых направлений обороны в Донбассе.

Ранее сообщалось, что командование бригады «Азов»* направляет «прикомандированных» военнослужащих на передовую без должной подготовки и обеспечения. Украинское руководство пренебрегает жизнями солдат, передавая личный состав из 158-й отдельной механизированной бригады в подчинение штурмовым подразделениям «Азова»*. Бойцы не получили необходимого снабжения и были фактически брошены на уничтожение, а в социальных сетях уже появляются некрологи погибших военнослужащих 158-й бригады.

