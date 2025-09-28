Интервидение
28 сентября, 03:02

У Клебан-Быкского водохранилища ликвидированы 10 боевиков Азова* и бригады Лють

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Российские военные ликвидировали в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР десять заблокированных боевиков «Азова»* и бригады «Лють», которые отказались сдаться в плен. Об этом проинформировал глава пресс-центра группировки «Юг» Вооружённых сил Российской Федерации Вадим Астафьев.

«В районе Клебан-Быкского водохранилища освобождено более 1 квадратного километра территории. За сутки на данном направлении подразделения группировки уничтожили порядка 10 заблокированных неонацистов из числа бригады специального назначения «Азов»* и штурмовой бригады «Лють», отказавшихся сложить оружие», — рассказал Астафьев.

Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России провели успешное наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В течение суток под контроль Армии России перешла территория площадью 1,1 квадратного километра. В ходе сражений противник понёс значительные потери, в том числе в рядах подразделений трёх механизированных бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны.

* Террористическая и экстремистская организация, запрещённая на территории России.

Виталий Приходько
