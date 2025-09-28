Командование бригады «Азов»* отправляет «прикомандированных» военнослужащих на передовую без должной подготовки и обеспечения. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет ТАСС.

По словам источника, украинское командование пренебрегает жизнями солдат, передавая личный состав из 158-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) в подчинение штурмовым подразделениям «Азова»*.

«Командование «Азова»* ничем не обеспечило «прикомандированных» к ним военнослужащих из 158-й отдельной механизированной бригады и бросило на убой. В соцсетях уже появляются некрологи погибших военнослужащих 158-й ОМБр в составе «Азова»*», — отметил источник.

Он добавил, что практика «прикомандирования» широко распространена в украинской армии. Военнослужащие, переданные в штурмовые подразделения, оказываются в первых рядах на самых опасных направлениях, принимая на себя основной удар. Такая тактика позволяет командирам штурмовых подразделений занижать собственные потери, перекладывая ответственность на другие бригады.

Источник пояснил, что потери фактически спишут на бригады, откуда прибыли военнослужащие, поскольку это их штатный состав. При этом командиры штурмовых подразделений, потерявшие «прикомандированных», отчитаются об успешном выполнении задачи с минимальными потерями.

Ранее сообщалось, что подразделения Южной группировки войск (ЮГВ) в ходе боёв у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР столкнулись с ожесточённым сопротивлением со стороны хорошо подготовленных неонацистов из «Азова»* и спецназа «Лють». Несмотря на это, с 23 августа российским войскам удалось окружить противника и приступить к его планомерному уничтожению. По данным Минобороны РФ, основная часть блокированной группировки ВСУ ликвидирована, а её остатки насчитывают не более 80 солдат. Активные боевые действия ЮГВ в данном районе продолжаются.

