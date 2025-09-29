Интервидение
29 сентября, 09:46

Минобороны: ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ и авиацех в 149 районах

Российские Вооружённые силы поразили ремонтное предприятие авиационной промышленности и пункты временной дислокации Вооружённых сил Украины в 149 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены комплексно с использованием различных видов вооружений. По информации военного ведомства, операция позволила существенно ослабить боевой потенциал противника на указанных направлениях.

Российские войска уничтожили подстанции ВСУ для перевозки техники в Донбасс
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли масштабные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая тяговые подстанции, которые обеспечивают железнодорожные перевозки Вооружённых сил Украины на Донбассе. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ были задействованы для поражения этих объектов. Атака существенно нарушила логистику противника и затруднила транспортировку вооружения и техники в районы боевых действий.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

