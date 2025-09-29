Минобороны: ВС России уничтожили пункты дислокации ВСУ и авиацех в 149 районах

Российские Вооружённые силы поразили ремонтное предприятие авиационной промышленности и пункты временной дислокации Вооружённых сил Украины в 149 районах. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены комплексно с использованием различных видов вооружений. По информации военного ведомства, операция позволила существенно ослабить боевой потенциал противника на указанных направлениях.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли масштабные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая тяговые подстанции, которые обеспечивают железнодорожные перевозки Вооружённых сил Украины на Донбассе. Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ были задействованы для поражения этих объектов. Атака существенно нарушила логистику противника и затруднила транспортировку вооружения и техники в районы боевых действий.