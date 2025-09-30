Трамп хочет силой собрать вместе Путина и Зеленского

Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для поиска решения украинского конфликта. Он заявил во время выступления перед высшим офицерским составом американских Вооружённых сил на военной базе морской пехоты в Куантико, что для этого нужно применить силу.

«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это — с позиции силы», — сказал американский лидер.

Он также повторил своё прежнее заявление о том, что считает конфликт на Украине наиболее простым для урегулирования благодаря его личным отношениям с российским лидером. При этом он признал, что конфликт оказался самым сложным из всех, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но Трамп убеждён, что боевые действия никогда бы не начались, если бы он находился у власти.