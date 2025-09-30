Трамп хочет силой собрать вместе Путина и Зеленского
Трамп снова заявил о необходимости организовать встречу Путина и Зеленского
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
Американский лидер Дональд Трамп заявил о необходимости организовать встречу между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для поиска решения украинского конфликта. Он заявил во время выступления перед высшим офицерским составом американских Вооружённых сил на военной базе морской пехоты в Куантико, что для этого нужно применить силу.
«Мы должны урегулировать это с президентом Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это — с позиции силы», — сказал американский лидер.
Он также повторил своё прежнее заявление о том, что считает конфликт на Украине наиболее простым для урегулирования благодаря его личным отношениям с российским лидером. При этом он признал, что конфликт оказался самым сложным из всех, с которыми ему приходилось сталкиваться. Но Трамп убеждён, что боевые действия никогда бы не начались, если бы он находился у власти.
Сам Дональд Трамп точно может встретиться с российским коллегой в Москве — для этого нужно только желание президента США. Об этом напомнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что озвученное американскому лидеру приглашение по-прежнему в силе. Зеленскому, к слову, тоже предлагали приехать в Москву, но он отказался и вместо этого предложил встретиться в Казахстане, никак не обосновав такой выбор.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.