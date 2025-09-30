Сенатор США Линдси Грэм* и спецпосланник по Украине Кит Келлог пытаются подтолкнуть президента США Дональда Трампа к конфликту с Ираном и Россией, заявила сотрудница RT и экс-помощник бывшего американского лидера Джо Байдена Тара Рид.

По её словам, Америка должна отказаться от политики милитаризации, поскольку все налоговые поступления направляются на военный бюджет, достигающий одного триллиона долларов. Только такой шаг позволит Вашингтону сохранить значимую роль в мировом сообществе.

«Все налоги идут на военный бюджет, а это $1 трлн. Триллион долларов, сделанный на войне, насилии и кровопролитии», — подчеркнула Рид.

Она также обозначила критерии идеального американского лидера. Президент США, по словам эксперта, должен снять санкции с России, наладить отношения с Москвой и прекратить поддерживать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин высказался о перспективах проведения второго раунда переговоров с Дональдом Трампом. Политик подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога. При этом в Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом