Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве

Приглашение российского лидера Владимира Путина к главе Белого дома Дональду Трампу остаётся актуальным. Как сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, теперь решение о дальнейших шагах полностью зависит от американской стороны.

Отвечая на вопрос о статусе приглашения Песков подчеркнул, что это приглашение не было скрыто и продолжает действовать. Кремлёвский представитель добавил, что Путин готов и с удовольствием встретится с Трампом, однако инициатива теперь находится в руках американского президента.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал перспективы проведения второго раунда переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога.