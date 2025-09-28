Песков заявил о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
Приглашение российского лидера Владимира Путина к главе Белого дома Дональду Трампу остаётся актуальным. Как сообщил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, теперь решение о дальнейших шагах полностью зависит от американской стороны.
Отвечая на вопрос о статусе приглашения Песков подчеркнул, что это приглашение не было скрыто и продолжает действовать. Кремлёвский представитель добавил, что Путин готов и с удовольствием встретится с Трампом, однако инициатива теперь находится в руках американского президента.
Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал перспективы проведения второго раунда переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. На пресс-конференции по итогам визита в Китай он подчеркнул, что хотя конкретные договорённости о новой встрече на высшем уровне в настоящее время отсутствуют, российская сторона сохраняет открытость для диалога.
