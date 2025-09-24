Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 сентября, 08:24

Песков рассказал, что Путин и Трамп общаются на ты

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются «на ты» и при этом относятся друг к другу уважительно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радио РБК.


Напомним, президент Соединённых Штатов неоднократно заявлял о прекрасных отношениях с российским коллегой. Владимир Путин в свою очередь выражает уважение к американскому лидеру Дональду Трампу и его внимательному отношению к национальным интересам США.

