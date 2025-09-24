Песков рассказал, что Путин и Трамп общаются на ты

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп общаются «на ты» и при этом относятся друг к другу уважительно. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире радио РБК.



Напомним, президент Соединённых Штатов неоднократно заявлял о прекрасных отношениях с российским коллегой. Владимир Путин в свою очередь выражает уважение к американскому лидеру Дональду Трампу и его внимательному отношению к национальным интересам США.