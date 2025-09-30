«‎Оборотни» из ВСУ избавляются от формы и сливаются с мирными жителями в Кировске

Украинские военнослужащие, дислоцировавшиеся в освобождённом Кировске, находятся в подавленном состоянии. Многие из них переодеваются в гражданскую одежду, чтобы затеряться среди мирных жителей. Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным Серп на видео, предоставленном Минобороны России.

«Личный состав (ВСУ, — Прим. Life.ru), который находится в Кировске, деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением», — сказал Серп.

Он также добавил, что штурмовые группы ВС РФ ведут активную работу по выявлению подобных лиц, поскольку их присутствие затрудняет дальнейшее продвижение.

Об освобождении населённого пункта Кировск в ДНР стало известно 29 сентября. Министр Минобороны Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 67-й мотострелковой дивизии и подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно движется вперёд, улучшая условия для российских войск.