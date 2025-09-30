«Оборотни» из ВСУ избавляются от формы и сливаются с мирными жителями в Кировске
Боец ВС РФ Серп: ВСУ, переодевшись в гражданское, пытаются слиться с населением
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov
Украинские военнослужащие, дислоцировавшиеся в освобождённом Кировске, находятся в подавленном состоянии. Многие из них переодеваются в гражданскую одежду, чтобы затеряться среди мирных жителей. Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным Серп на видео, предоставленном Минобороны России.
«Личный состав (ВСУ, — Прим. Life.ru), который находится в Кировске, деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением», — сказал Серп.
Он также добавил, что штурмовые группы ВС РФ ведут активную работу по выявлению подобных лиц, поскольку их присутствие затрудняет дальнейшее продвижение.
Об освобождении населённого пункта Кировск в ДНР стало известно 29 сентября. Министр Минобороны Андрей Белоусов направил поздравление личному составу 67-й мотострелковой дивизии и подчеркнул, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно движется вперёд, улучшая условия для российских войск.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.