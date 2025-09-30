Украинская армия начала стягивать в район Купянска Харьковской области резервы, в том числе элитные подразделения. Об этом рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его данным, несмотря на подкрепление, ВСУ несут огромные потери в личном составе и технике.

«Противник перебросил в Купянск значительные резервы. В их числе элитные подразделения пехоты и БПЛА», — подчеркнул Кимаковский.

Ранее сообщалось, что в Сумах местные жители переходят дорогу перед катафалками с погибшими украинскими военными и прерывают минуты молчания. Равнодушие граждан Украины к погибшим в ВСУ усиливается год от года, рассказали в российских силовых структурах.