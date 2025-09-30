Украинский военнослужащий с татуировкой в виде свастики попал в плен в Сумской области, сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент «Первого канала» Дмитрий Кулько. Увидев дрон наших морпехов, боец Зеленского на коленях умолял взять его в плен.

«Выходит, не сдержал клятву, которая у него на руке — «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Рядом татуировка со свастикой», — написал военкор.

По словам Кулько, задержанный рассказал, что из семи групп по три человека, которые отправились на штурм, выжить удалось лишь ему.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ не стало спасать своих солдат в Харьковской области, оставив их умирать на поле боя. В Синельниковском лесу были оставлены без возможности выхода из окружения бойцы 57-й и 127-й мотопехотных бригад, общая численность которых оценивается до взвода.