Командование Вооружённых сил Украины оставило без поддержки и возможности выхода из окружения в Синельниковском лесу Харьковской области бойцов 57-й и 127-й мотопехотных бригад, общая численность которых составляет до взвода. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ общей численностью до взвода личного состава. Командование ВСУ прекратило попытки по их деблокированию, тем самым бросив умирать», — заявил собеседник РИА «Новости».

Российские войска ранее нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины в Синельниковском лесу Харьковской области. Сообщается, что в результате атаки было уничтожено более половины личного состава украинских подразделений. В настоящее время на данной территории проводится зачистка.