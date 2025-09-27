Интервидение
Командиры ВСУ решили не спасать попавших в котел бойцов и бросили их умирать под Харьковом

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Командование Вооружённых сил Украины оставило без поддержки и возможности выхода из окружения в Синельниковском лесу Харьковской области бойцов 57-й и 127-й мотопехотных бригад, общая численность которых составляет до взвода. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«В Синельниковском лесу продолжают оставаться в окружении подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады и 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ общей численностью до взвода личного состава. Командование ВСУ прекратило попытки по их деблокированию, тем самым бросив умирать»,заявил собеседник РИА «Новости».

Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для ВСУ сразу на четырёх направлениях
Российские войска ранее нанесли удар по позициям Вооружённых сил Украины в Синельниковском лесу Харьковской области. Сообщается, что в результате атаки было уничтожено более половины личного состава украинских подразделений. В настоящее время на данной территории проводится зачистка.

