Сырский: Общая ситуация на фронте для украинской армии остаётся сложной
Общая ситуация на фронте для украинских войск остаётся сложной и напряжённой, особенно на четырёх направлениях. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами.
«Что касается общей ситуации на фронте, она остаётся сложной», — сказал он.
Активные боевые действия продолжаются на красноармейском, добропольском, лиманском и новопавловском участках фронта.
Ранее стало известно, что российская армия смогла поразить личный состав ВСУ в Синельниковском лесу в Харьковской области. Наши парни ликвидировали более половины украинских бойцов. Сейчас продолжается зачистка территории.
