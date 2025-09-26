Общая ситуация на фронте для украинских войск остаётся сложной и напряжённой, особенно на четырёх направлениях. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами.

«Что касается общей ситуации на фронте, она остаётся сложной», — сказал он.

Активные боевые действия продолжаются на красноармейском, добропольском, лиманском и новопавловском участках фронта.

Ранее стало известно, что российская армия смогла поразить личный состав ВСУ в Синельниковском лесу в Харьковской области. Наши парни ликвидировали более половины украинских бойцов. Сейчас продолжается зачистка территории.