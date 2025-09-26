Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:09

Сырский назвал сложной ситуацию на фронте для ВСУ сразу на четырёх направлениях

Сырский: Общая ситуация на фронте для украинской армии остаётся сложной

Обложка © ТАСС / ZUMA

Обложка © ТАСС / ZUMA

Общая ситуация на фронте для украинских войск остаётся сложной и напряжённой, особенно на четырёх направлениях. В этом признался главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на встрече с журналистами.

«Что касается общей ситуации на фронте, она остаётся сложной», — сказал он.

Активные боевые действия продолжаются на красноармейском, добропольском, лиманском и новопавловском участках фронта.

«Там мясорубка. Я хочу домой»: Наёмник из Колумбии после обмана ВСУ сбежал в Польшу
«Там мясорубка. Я хочу домой»: Наёмник из Колумбии после обмана ВСУ сбежал в Польшу

Ранее стало известно, что российская армия смогла поразить личный состав ВСУ в Синельниковском лесу в Харьковской области. Наши парни ликвидировали более половины украинских бойцов. Сейчас продолжается зачистка территории.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar