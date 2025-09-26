Колумбийский наёмник, воевавший за украинскую армию, поделился мрачной картиной происходящего в зоне конфликта. Мужчина, покинувший ряды ВСУ и укрывшийся в Польше, теперь обращается к своему министерству иностранных дел с просьбой отправить его домой. Об этом сообщает EL Pais.

«Когда я вернусь, я не буду молчать, чтобы люди не попали в ту же ловушку. Нужно уезжать. Тут мясорубка. У многих остались дети. Я просто хочу домой», — заявил он.

По словам бойца, новоприбывших иностранцев встречают суровые условия: у них отнимают технику, средства защиты от дронов, а также элементарные запасы еды и воды. Вместо обещанных 12 миллионов песо в месяц (примерно 260 тысяч рублей), наёмник получил лишь жалкие 65 тысяч (около 1400 рублей).

Обещанная «миссия ради свободы» часто заканчивается смертью для иностранных наёмников ВСУ. К примеру, ранее британский солдат, отвоевавшийся в рядах украинской армии, покончил с собой, вернувшись домой. В одном из боёв ему оторвало ногу.