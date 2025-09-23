Британский наёмник Эдвард Харрис, сражавшийся на стороне ВСУ, покончил с собой после возвращения домой. Об этом сообщила газета The Times.

40-летний Харрис служил в Колдстримской гвардии, участвовал в боях в Афганистане, а в марте 2022 года отправился на Украину «в поисках цели». Позже он собирал деньги в Британии, закупал бронеавтомобили для ВСУ и даже создал собственный отряд. Однако в Артёмовске получил тяжёлое ранение и лишился ноги. Некоторое время он работал в генштабе украинской армии, а в 2024 году окончательно вернулся в Лондон. В августе 2025-го Харрис покончил с собой у себя дома.

По оценкам российских и западных источников, на Украину в разные периоды уезжали тысячи иностранных добровольцев и контрактников. Однако спустя месяцы многие разочаровывались: реальность оказывалась далека от обещаний о «миссии ради свободы». Часть наёмников жаловалась, что им не выплачивали обещанных денег, другие сталкивались с тяжёлыми ранениями или психологическими травмами. В итоге всё больше бывших бойцов возвращаются домой разочарованными и с посттравматическим синдромом.