Смертоносный русский «квартет» превратил в кладбище логово иностранных наёмников ВСУ
Минобороны: Российская армия поразила склады боеприпасов и пункты дислокации ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Армия России уничтожила склад боеприпасов, места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников в 151 районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Нанесено поражение складу боеприпасов, местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151 районе», — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены комплексно с использованием авиации, артиллерии, ракетных войск и беспилотных аппаратов. Добычей смертоносного русского «квартета» также стали склады вооружения и временные позиции противника на линии фронта.
Ранее сообщалось, что расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» ВС РФ поразил замаскированный пункт временной дислокации украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области. Удар был нанесён по позиции с живой силой противника, и пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен.