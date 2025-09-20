Смертоносный русский «квартет» превратил в кладбище логово иностранных наёмников ВСУ

Армия России уничтожила склад боеприпасов, места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников в 151 районе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение складу боеприпасов, местам запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 151 районе», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что удары были нанесены комплексно с использованием авиации, артиллерии, ракетных войск и беспилотных аппаратов. Добычей смертоносного русского «квартета» также стали склады вооружения и временные позиции противника на линии фронта.