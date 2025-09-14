Единый день голосования
14 сентября, 09:43

Смертоносный русский «квартет» сравнял с землёй центры подготовки дроноводов ВСУ

ВС России за сутки поразили центры подготовки операторов дронов ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Воздушно-космические силы и артиллерийские подразделения Российской Федерации нанесли массированные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, сравняв с землёй центры подготовки дроноводов ВСУ. Об этом доложили в Минобороны России 14 сентября.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение центрам подготовки операторов беспилотных систем, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — отчитались в военном ведомстве.

Ранее Life.ru рассказывал, что расчёты гаубиц «Мста-Б» 88-й отдельной мотострелковой бригады (группировка «Южная») нанесли точный удар по двум украинским центрам управления БПЛА на Краматорско-Дружковском направлении. Уничтожение этих объектов позволило парализовать возможности противника по организации ответного огня на данном участке.

