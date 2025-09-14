Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Новониколаевки, «Герани» уничтожили группу боевиков в Славянске, киевские чиновники вывезли своих детей с Украины, 14 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 14 сентября Днепропетровская область, 14 сентября Курская область, 14 сентября Куда сбежали дети украинских чиновников: Бельгия и Эстония вместо окопов Уроки истории «по-калласовски»: как в ЕС оправдывают санкции Российские войска заняли ещё один населённый пункт в Днепропетровской области, «Искандеры» и «Герани» сжигают ВСУ на Донбассе, Кая Каллас нашла оправдание новым санкциям — дайджест Life.ru. 13 сентября, 21:15 Армия России продвигается в Константиновке. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 14 сентября

Армия России ведёт бои на территории Константиновки. Штурмовики зашли в садовое товарищество «Ягодка». На этом же направлении выбивается тыловая инфраструктура ВСУ. «Искандер» поразил площадку для запуска ударных БПЛА в селе Голубовка, находящееся западнее Краматорска. Ликвидировано до 20 человек, а также разбита техника. В Славянске удар пришёлся по детском саду, ставший местом дислокации боевиков 24-й бригады. «Герани» также уничтожили их склад с провизией и боеприпасами.

Расчёт ОТРК «Искандер-М» нанёс удар по площадке подготовки и запуска ударных БПЛА-камикадзе ВСУ самолётного типа дальнего действия. Видео © Telegram / Минобороны России

Днепропетровская область, 14 сентября

Российские войска освободили на границе Днепропетровской и Запорожской областей село Новониколаевка. Наступление на этом участке фронта может стать причиной уничтожение украинских сил возле нескольких городов Запорожья, считает военный корреспондент Александр Коц.

— Группировка «Восток» расширяет плацдарм на территории противника и создаёт предпосылки для захода на Гуляйполе (важный логистический узел) с севера, в обход основных линий обороны ВСУ. Если этот город взять, под угрозой окажется Орехов — главный украинский укрепрайон в Запорожской области, — пишет военкор.

Карта СВО на 14 сентября 2025 года. Бойцы 37-й бригады освободили село Новониколаевка. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 14 сентября

ВСУ перестали наступать на Курскую область. В это же время наши войска освобождают Сумскую. Возле Юнаковки уничтожены личный состав 47-й бригады противника, а также два танка и БТР «Страйкер». Сюда же из ДНР переброшены подразделения 421 батальона беспилотных систем «Сапсан».

Куда сбежали дети украинских чиновников: Бельгия и Эстония вместо окопов

Украинское издание Страна.ua опубликовало материал, где говорится о местонахождении украинских чиновников. Например, сын заместителя главы 4-го центра рекрутинга сил территориальной обороны Игоря Швайки уехал в Бельгию, но при этом он утверждал, что те, кто уехал, «крысы, которые бегут с корабля». Дочь министра соцполитики и единства Дениса Улютина отправилась в Эстонию, где якобы обучается. Мэр Николаева Александр Сенкевич отправил свою жену и детей в Польшу. Градоначальник Львова тоже вывез детей за границу, но обещает, что, как только им исполнится 25 лет, они вернутся на Украину из Великобритании и пойдут в ВСУ.

Уроки истории «по-калласовски»: как в ЕС оправдывают санкции

Пока ещё нацистская Германия остаётся в умах общества злом, а значит, её можно использовать для устрашения. Этим и воспользовалась глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сравнив Россию с гитлеровской Германией.

— Мы имеем ситуацию, которая напоминает 1938-й год. Чехословакия тогда просила помощи против нацистской Германии, не получила её и попала в руки нацистов. Разница сегодня в том, что если падёт Украина, то под угрозой будет безопасность всей Европы. Мы должны показать, что усвоили урок истории, — заявила она.

Проблема в том, что как раз СССР, правопреемницей которого и является Россия, победил Германию, а та же Чехословакия оказалась без поддержки Великобритании и Франции. Но все слова Каллас связаны с оправданием новых санкций против Москвы. По её словам, готовится 19-й пакет, есть и другие «креативные решения».

