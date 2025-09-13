Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Новопетровского, 47-я бригада боевиков попала в окружение, Зеленский ищет способ защитить Киев, 13 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 13 сентября Днепропетровская область, 13 сентября Курская область, 13 сентября Зеленский нашёл новую ПВО Кто не хочет прекращения боевых действий Армия России наступает на Гуляйполе, под Юнаковкой ВСУ бросили в котле, режим Зеленского клянчит ПВО у США — дайджест Life.ru. 12 сентября, 21:07 Армия России окружила группировку ВСУ в Сумской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Донецкая Народная Республика, 13 сентября

Продолжается наступление на Северском направлении. ВСУ теснят из Серебрянского лесничества. Штурмовики продвигаются к Дроновке и к южной окраине Северска. У Выемки пока позиционные бои.

У Константиновки ВС РФ забирают Нелеповку. Новые позиции заняты в северной части населённого пункта.

В боях против российских войск зафиксировано участие чешских наёмников. Издание Forum24 пообщалось с ними. Кроме того, на территории работают так называемые волонтёры с паспортами Чехии. Похоже, общение с боевиками ВСУ сказалось на них и они только жалуются на складывающуюся обстановку в Донбассе.

— Весной начались атаки на важную трассу Краматорск – Доброполье. Сейчас, несмотря на охрану сетями, она, по сути, перекрыта. Из-за ударов под угрозой оказались трассы Лиман – Славянск, а также Изюм – Славянск. Логистика для нас принципиально важна, и невозможность воспользоваться главными трассами очень осложняет снабжение не только прифронтовых городов, таких как Славянск и Краматорск (пока там всего хватает, хотя проблем с городской инфраструктурой всё больше), но и фронта как такового, — рассказала изданию чешка, представившаяся Радоух.

Она отметила работу российского подразделения беспилотной авиации «Рубикон». По её словам, наши операторы БПЛА обеспечивают продвижение нашей пехоты далеко за линию фронта.

Расчёты БПЛА самолётного типа «Молния-2» ивановских десантников уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в населённом пункте Николаевка. Видео © Telegram / Минобороны России

Днепропетровская область, 13 сентября

Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области. Группировка войск «Восток» продолжает продавливать оборону ВСУ в этом регионе.

— По сути, сейчас группировка «Восток» оформляет обход Гуляйполя с севера. В перспективе этот город может оказаться в оперативном окружении, а наши подразделения смогут двигаться на запад в обход основных линий обороны противника, — прокомментировал наступление нашей армии в Днепропетровской области военный корреспондент Александр Коц.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что продвижение ВС РФ создаёт предпосылку освобождения восточной части Днепропетровской области.

— В перспективе (если киевское руководство останется таким же непреклонным, как сегодня) может стать основанием наших претензий на данный регион, — отметил он.

Карта СВО на 13 сентября 2025 года. Нашими бойцами взят населённый пункт Новопетровское (Терновое). Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Курская область, 13 сентября

Дроноводы ударили по украинским подразделениям, скапливающимся в районе Павловки и Искрисковщины. Вероятно, они готовились зайти на территорию Курской области. Возле сумской Юнаковки личный состав 47-й отдельной мехбригады ВСУ попал в окружение. Командование бросило их и прекратило попытки вызволить своих подчинённых.

Зеленский нашёл новую ПВО

Спецпосланник США по Украине Кит Келлог провёл встречу с Владимиром Зеленским. В свой традиционной манере украинский диктатор попросил у Штатов вооружение. В частности, обсуждалась поставка систем ПВО Patriot. Но бывший комик придумал другой способ защитить Киев от ударов.

— Я готов предоставить гражданство Келлогу, если это заставит Россию прекратить огонь, — заявил Зеленский.

По его словам, по украинской столице не наносятся удары, когда американец приезжает. Похоже, что другие регионы его уже не интересуют.

Кто не хочет прекращения боевых действий

Президент США Дональд Трамп в очередной раз разочарован тем, что в Восточной Европе не наступил мир. При этом, по его словам, и Москва, и Киев периодически выражают готовность к окончанию боевых действий.

— Для танго нужны двое. Удивительно, когда Путин хочет это сделать, Зеленский не хочет. Когда Зеленский хочет, Путин не хочет. Теперь Зеленский хочет, Путин под вопросом, — сказал Трамп.

В это же время Politico утверждает, что европейцы склонили на свою сторону президента США в вопросе давления на Россию. Однако как это сделать — они не знают.

Авторы Даниил Черных