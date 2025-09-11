Главарь киевского режима Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом, чтобы обсудить расширение военного сотрудничества и совместные оборонные инициативы. Стороны говорили о поставках американских зенитных комплексов и совместной разработке беспилотников и вооружений.

«Мы обсудили различные направления сотрудничества — как достичь реального мира и гарантировать безопасность Украины. К ним относятся проекты в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупки систем Patriot, прочные двусторонние соглашения о совместном производстве дронов и оружия, которые мы предложили Америке. Мы рассчитываем на положительный ответ со стороны Соединённых Штатов», — написал бывший комик в соцсети X.

Кроме того, обсуждался формат трёхсторонней встречи на уровне глав государств Украины, США и России, который, по его словам, остаётся наиболее эффективным. На повестке стоял вопрос и о сотрудничестве партнёров в области тарифной и санкционной политики. Главарь киевского режима также заявил, что Киев готовится к 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Он отметил, что стороны обсудили предстоящие мероприятия, координацию с США и работу в рамках «коалиции желающих».