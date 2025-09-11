Намерения стран, входящих в «коалицию желающих», заключаются в разделении Украины. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico, сославшись на данные хакеров KillNet.

«В разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — говорится в материале.

В частности, Франция стремится к контролю над Харьковской, Сумской и Житомирской областями. Великобритания нацелена на получение доступа к важным логистическим узлам. Польша и Румыния, в свою очередь, проявляют заинтересованность в Одесской области и прилегающих к границе районах.