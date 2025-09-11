Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

11 сентября, 18:38

В Италии раскрыли тайный план «коалиции желающих» в отношении Украины

L'Antidiplomatico: Коалиция желающих жаждет раздела Украины

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Намерения стран, входящих в «коалицию желающих», заключаются в разделении Украины. Об этом сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico, сославшись на данные хакеров KillNet.

«В разделе Украины будут участвовать как минимум четыре страны: Франция, Великобритания, Польша и Румыния», — говорится в материале.

В частности, Франция стремится к контролю над Харьковской, Сумской и Житомирской областями. Великобритания нацелена на получение доступа к важным логистическим узлам. Польша и Румыния, в свою очередь, проявляют заинтересованность в Одесской области и прилегающих к границе районах.
Напомним, ранее хакеры KillNet рассекретили планы «коалиции желающих» о новых границах Украины. Выяснилось, что Европа готова признать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области частью России в обмен на разрешение ввести воинский контингент на Украину.

Наталья Демьянова
