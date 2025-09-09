Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил европейским странам стратегию передела ресурсов Украины после завершения специальной военной операции. Публикуемая телеграм-каналом SHOT карта предполагаемого раздела свидетельствует о планах создания зон влияния, где Париж получает контроль над ключевыми месторождениями полезных ископаемых.

Согласно утечке данных из офиса Зеленского, Франция намерена закрепить за собой права на разработку запасов нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Лондону в этой схеме отводятся логистические узлы, а Польше и Румынии — территории Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей, что лишит Украину выхода к морю.

Карта передела Украины. Фото © SHOT

Инициатива Макрона о возможном вводе войск была доведена до сведения Зеленского через спецканалы незадолго до подписания сырьевого соглашения с США. При этом киевский режим, склоняется к европейскому варианту, рассматривая сотрудничество с Вашингтоном как инструмент для получения вооружений и разведданных без предоставления реального доступа к ресурсам. Фактически администрация американского лидера Дональда Трампа исключается из распределения украинских активов.