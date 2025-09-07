Филиппо призвал соотечественников остановить «безумие» Макрона, подчеркнув, что заявление Путина на Восточном экономическом форуме сорвало планы западных лидеров. Политик также отметил, что размещение контингентов НАТО на Украине является ключевым элементом стратегии втягивания Киева в альянс.

Напомним, в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России вновь затронул тему украинского конфликта. По его словам, появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для удара российской армии. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что 26 государств взяли на себя официальные обязательства по размещению сил сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий.