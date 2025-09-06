Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 17:42

Макрону указали на просчёты в решении послать на Украину войска НАТО

Депутат Нестеренко: Последствия размещения войск НАТО на Украине непредсказуемы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Если Запад решится разместить на Украине свои военные подразделения, то последствия подобной интервенции окажутся непредсказуемыми. Таким мнением поделился с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. По его убеждению, вопрос заключается в правовом статусе иностранных военных, у которых не будет мандата ООН.

«Заявление Макрона о желании 26 стран разместить свои войска на территории Украины выглядит преждевременным и не решает первопричин конфликта. Последствия их размещения могут быть непредсказуемы», — объяснил он.

В ФРГ сочли отправку войск на Украину «предвестником вступления» в НАТО
В ФРГ сочли отправку войск на Украину «предвестником вступления» в НАТО

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что 26 государств взяли на себя официальные обязательства по размещению сил сдерживания на территории Украины после прекращения боевых действий.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar