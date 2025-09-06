Макрону указали на просчёты в решении послать на Украину войска НАТО

Если Запад решится разместить на Украине свои военные подразделения, то последствия подобной интервенции окажутся непредсказуемыми. Таким мнением поделился с РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. По его убеждению, вопрос заключается в правовом статусе иностранных военных, у которых не будет мандата ООН.

«Заявление Макрона о желании 26 стран разместить свои войска на территории Украины выглядит преждевременным и не решает первопричин конфликта. Последствия их размещения могут быть непредсказуемы», — объяснил он.