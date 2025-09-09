Российские хакеры взломали канцелярию ВС Франции и узнали планы Запада по вопросу ввода «миротворческого контингента» на Украину. «Коалиция желающих» согласна отдать России всю территорию ДНР и ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей, и признать Крым, следует из карты, размещённой в секретных документах. В обмен на это европейцы рассчитывают, что Москва согласится с нахождением европейских военных в Незалежной. Об этом пишет Mash.

«Коалиция желающих» рассчитывает отправить на территорию Украины около 50 тысяч военных стран ЕС и НАТО. Речь идёт о нескольких подразделениях. Forward Operating Site (FOS) — это немногочисленные группы военных у линии разграничения, способные вступить в бой в случае необходимости. Их размещение планируется в Киеве, Житомирской области, Сумской области, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях.

Далее называются в документах DSPI: элитное спецподразделение Вооружённых сил Румынии. Их планируется разместить в Николаевской и Черновицкой областях. VP Fixed Wing Patrol Squadron — подразделение патрульной авиационной эскадрильи, ответственное за морскую разведку и патрулирование Чёрного моря, согласно плану будет располагаться в Одесской области. Вероятнее всего, в его состав войдут бойцы ВМС США. Кроме того, в секретных документах фигурирует LFC (Land Force Command) — командование или штаб иностранного контингента. Судя по карте, будет развёрнут в пригороде Киева.

Помимо этого, европейцы надеются разместить авиацию в Хмельницкой и Киевской областях, средства ПВО и зенитные ракеты — в Киевской области, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Тернопольской области. Пехота дислоцируется в Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Волынской областях, а также в Румынии и Польше.