Зеленскому не понравится: Рассекречены планы «коалиции желающих» о новых границах Украины
Mash: Хакеры узнали, что ЕС признает за РФ новые регионы в обмен на миротворцев
Обложка © freepik / DC Studio
Российские хакеры взломали канцелярию ВС Франции и узнали планы Запада по вопросу ввода «миротворческого контингента» на Украину. «Коалиция желающих» согласна отдать России всю территорию ДНР и ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей, и признать Крым, следует из карты, размещённой в секретных документах. В обмен на это европейцы рассчитывают, что Москва согласится с нахождением европейских военных в Незалежной. Об этом пишет Mash.
«Коалиция желающих» рассчитывает отправить на территорию Украины около 50 тысяч военных стран ЕС и НАТО. Речь идёт о нескольких подразделениях. Forward Operating Site (FOS) — это немногочисленные группы военных у линии разграничения, способные вступить в бой в случае необходимости. Их размещение планируется в Киеве, Житомирской области, Сумской области, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях.
Далее называются в документах DSPI: элитное спецподразделение Вооружённых сил Румынии. Их планируется разместить в Николаевской и Черновицкой областях. VP Fixed Wing Patrol Squadron — подразделение патрульной авиационной эскадрильи, ответственное за морскую разведку и патрулирование Чёрного моря, согласно плану будет располагаться в Одесской области. Вероятнее всего, в его состав войдут бойцы ВМС США. Кроме того, в секретных документах фигурирует LFC (Land Force Command) — командование или штаб иностранного контингента. Судя по карте, будет развёрнут в пригороде Киева.
Помимо этого, европейцы надеются разместить авиацию в Хмельницкой и Киевской областях, средства ПВО и зенитные ракеты — в Киевской области, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Тернопольской области. Пехота дислоцируется в Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Волынской областях, а также в Румынии и Польше.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран взяли на себя официальные обязательства по отправке военного контингента на Украину после завершения боевых действий. Также участники встречи заявили о готовности поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ересью и чушью предложения «коалиции желающих«.
Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла о неприемлемости для неё таких охранных гарантий Украине, которые подразумевают ввод иностранных войск. Глава российского МИД Сергей Лавров уточнил, что Россия открыта для дискуссии о гарантиях безопасности исключительно на ранее оговорённых условиях, исключающих присутствие зарубежных военных формирований. Российское руководство отрицает все обвинения в планах захвата европейских стран или развязывания военного противостояния с Североатлантическим альянсом.