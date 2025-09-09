Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 06:00

Зеленскому не понравится: Рассекречены планы «коалиции желающих» о новых границах Украины

Mash: Хакеры узнали, что ЕС признает за РФ новые регионы в обмен на миротворцев

Обложка © freepik / DC Studio

Обложка © freepik / DC Studio

Российские хакеры взломали канцелярию ВС Франции и узнали планы Запада по вопросу ввода «миротворческого контингента» на Украину. «Коалиция желающих» согласна отдать России всю территорию ДНР и ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей, и признать Крым, следует из карты, размещённой в секретных документах. В обмен на это европейцы рассчитывают, что Москва согласится с нахождением европейских военных в Незалежной. Об этом пишет Mash.

«Коалиция желающих» рассчитывает отправить на территорию Украины около 50 тысяч военных стран ЕС и НАТО. Речь идёт о нескольких подразделениях. Forward Operating Site (FOS) — это немногочисленные группы военных у линии разграничения, способные вступить в бой в случае необходимости. Их размещение планируется в Киеве, Житомирской области, Сумской области, Днепропетровской, Черкасской, Закарпатской и Львовской областях.

Далее называются в документах DSPI: элитное спецподразделение Вооружённых сил Румынии. Их планируется разместить в Николаевской и Черновицкой областях. VP Fixed Wing Patrol Squadron — подразделение патрульной авиационной эскадрильи, ответственное за морскую разведку и патрулирование Чёрного моря, согласно плану будет располагаться в Одесской области. Вероятнее всего, в его состав войдут бойцы ВМС США. Кроме того, в секретных документах фигурирует LFC (Land Force Command) — командование или штаб иностранного контингента. Судя по карте, будет развёрнут в пригороде Киева.

Помимо этого, европейцы надеются разместить авиацию в Хмельницкой и Киевской областях, средства ПВО и зенитные ракеты — в Киевской области, в Кривом Роге Днепропетровской области и в Тернопольской области. Пехота дислоцируется в Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Киевской, Житомирской и Волынской областях, а также в Румынии и Польше.

Украина отказалась размещать миротворцев не из коалиции желающих
Украина отказалась размещать миротворцев не из коалиции желающих

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран взяли на себя официальные обязательства по отправке военного контингента на Украину после завершения боевых действий. Также участники встречи заявили о готовности поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ересью и чушью предложения «коалиции желающих«.

Со своей стороны, Москва неоднократно заявляла о неприемлемости для неё таких охранных гарантий Украине, которые подразумевают ввод иностранных войск. Глава российского МИД Сергей Лавров уточнил, что Россия открыта для дискуссии о гарантиях безопасности исключительно на ранее оговорённых условиях, исключающих присутствие зарубежных военных формирований. Российское руководство отрицает все обвинения в планах захвата европейских стран или развязывания военного противостояния с Североатлантическим альянсом.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar