Украина отказалась размещать миротворцев не из коалиции желающих

Украина ведёт переговоры о возможном размещении на своей территории иностранных военных контингентов исключительно из тех стран, которые входят в так называемую «коалицию желающих». Соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фрагменты его выступления приводит телеканал «Мы Украина».

Отвечая на вопрос о возможности размещения военных из Китая в рамках договорённостей по гарантиям безопасности, представитель МИД пояснил, что дискуссия о присутствии иностранных контингентов ведётся только в рамках указанной коалиции. Он призвал ориентироваться именно на состав этой группы.