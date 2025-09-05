Мессенджер MAX
5 сентября, 14:06

Украина отказалась размещать миротворцев не из коалиции желающих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украина ведёт переговоры о возможном размещении на своей территории иностранных военных контингентов исключительно из тех стран, которые входят в так называемую «коалицию желающих». Соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фрагменты его выступления приводит телеканал «Мы Украина».

Отвечая на вопрос о возможности размещения военных из Китая в рамках договорённостей по гарантиям безопасности, представитель МИД пояснил, что дискуссия о присутствии иностранных контингентов ведётся только в рамках указанной коалиции. Он призвал ориентироваться именно на состав этой группы.

Путин: Силы НАТО на Украине станут законными целями для Российской армии
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран взяли на себя официальные обязательства по отправке военного контингента на Украину после завершения боевых действий. Также участники встречи заявили о готовности поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности.

