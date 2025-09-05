Украина отказалась размещать миротворцев не из коалиции желающих
Украина ведёт переговоры о возможном размещении на своей территории иностранных военных контингентов исключительно из тех стран, которые входят в так называемую «коалицию желающих». Соответствующее заявление на брифинге сделал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Фрагменты его выступления приводит телеканал «Мы Украина».
Отвечая на вопрос о возможности размещения военных из Китая в рамках договорённостей по гарантиям безопасности, представитель МИД пояснил, что дискуссия о присутствии иностранных контингентов ведётся только в рамках указанной коалиции. Он призвал ориентироваться именно на состав этой группы.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран взяли на себя официальные обязательства по отправке военного контингента на Украину после завершения боевых действий. Также участники встречи заявили о готовности поставлять киевскому режиму ракеты большой дальности.