Киев пытается обманом заманить иностранных наёмников в зону боевых действий, предлагая им гражданство Украины. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что это обман. Они строят (для наёмников – прим. Life.ru) «воздушные замки»… Не слышал ни об одном колумбийце, который бы вернулся оттуда с гражданством Украины», — сказал Инкапье.

Военный подчеркнул, что обещание гражданства является маркетинговой стратегией и просто ложью. Он добавил, что жалобы наёмников вынуждают украинское правительство запускать подобные рекламные кампании.

Инкапье также отметил, что число колумбийцев, соглашающихся отправиться воевать на Украину, в последние месяцы сократилось на 40-50%. Причиной этого он назвал сообщения об унизительном отношении командиров, тяжёлом положении наёмников в рядах ВСУ, высоких показателях смертности и крайней затруднённости репатриации тел.