Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 05:28

«Воздушные замки» для наёмников: В Колумбии рассказали об обмане со стороны Киева

Экс-военный Инкапье: Обещания ВСУ дать наёмникам гражданство являются обманом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Киев пытается обманом заманить иностранных наёмников в зону боевых действий, предлагая им гражданство Украины. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что это обман. Они строят (для наёмников – прим. Life.ru) «воздушные замки»… Не слышал ни об одном колумбийце, который бы вернулся оттуда с гражданством Украины»,сказал Инкапье.

Военный подчеркнул, что обещание гражданства является маркетинговой стратегией и просто ложью. Он добавил, что жалобы наёмников вынуждают украинское правительство запускать подобные рекламные кампании.

Инкапье также отметил, что число колумбийцев, соглашающихся отправиться воевать на Украину, в последние месяцы сократилось на 40-50%. Причиной этого он назвал сообщения об унизительном отношении командиров, тяжёлом положении наёмников в рядах ВСУ, высоких показателях смертности и крайней затруднённости репатриации тел.

Смертельный контракт: Колумбийский военный раскрыл тайну гибели наёмников из Латинской Америки на Украине
Смертельный контракт: Колумбийский военный раскрыл тайну гибели наёмников из Латинской Америки на Украине

Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы Украины привлекают в свои ряды наёмников самого разного характера, в том числе людей с социопатическими и психопатическими наклонностями, для которых война становится своеобразным «человеческим сафари». Американский наёмник Бенджамин Рид также упоминал, что в Интернациональный легион вступали как неонацисты, так и лица с криминальным прошлым. Сам Рид, не сумев мириться с подобными условиями, покинул Украину.

BannerImage
Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar