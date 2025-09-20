Смертельный контракт: Колумбийский военный раскрыл тайну гибели наёмников из Латинской Америки на Украине
Правозащитник Инкапье: Более 1000 колумбийцев погибли на Украине с 2022 года
Более тысячи наёмников из Колумбии погибли на Украине с 2022 года. Об этом заявил бывший колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье.
«Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. За долгие три года там погибли больше тысячи человек», – рассказал Инкапье РИА «Новости».
По словам правозащитника, официальные власти латиноамериканских стран не признают эти данные, а информация о потерях распространяется лишь через неофициальные каналы и личные обращения.
«Сведения о погибших не предаются огласке, источником являются соцсети, сообщения латиноамериканцев, участвующих в боевых действиях на Украине, и родственников, обращающихся ко мне за помощью в поиске пропавших без вести», – отметил Инкапье.
