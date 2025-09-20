Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 03:47

Смертельный контракт: Колумбийский военный раскрыл тайну гибели наёмников из Латинской Америки на Украине

Правозащитник Инкапье: Более 1000 колумбийцев погибли на Украине с 2022 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Более тысячи наёмников из Колумбии погибли на Украине с 2022 года. Об этом заявил бывший колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье.

«Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. За долгие три года там погибли больше тысячи человек», – рассказал Инкапье РИА «Новости».

По словам правозащитника, официальные власти латиноамериканских стран не признают эти данные, а информация о потерях распространяется лишь через неофициальные каналы и личные обращения.

«Сведения о погибших не предаются огласке, источником являются соцсети, сообщения латиноамериканцев, участвующих в боевых действиях на Украине, и родственников, обращающихся ко мне за помощью в поиске пропавших без вести», – отметил Инкапье.

Мертвецы из Hilton и канавы: Во взломанной почте ВСУшника нашли список погибших советников НАТО
Мертвецы из Hilton и канавы: Во взломанной почте ВСУшника нашли список погибших советников НАТО

Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ набирает наёмников самых разных типов, включая социопатов и психопатов, которых привлекает «человеческое сафари». В Интернациональный легион попадали и неонацисты, и люди с криминальным прошлым, рассказывал американский наёмник Бенджамин Рид. Сам он не выдержал таких порядков и уехал с Украины.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Колумбия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar