Российские хакеры рассекретили документы с именами погибших на Украине инструкторов из США, Германии и Великобритании. Среди них оказался американский дипломат Ричард Гарри «Рич» Кирлин, чью смерть сочли естественной, сообщает Telegram-канал Mash.

Атташе Посольства США и военный советник был найден мёртвым в отеле Hilton в Киеве в июне прошлого года. Также среди ликвидированных бойцов значится британский советник по безопасности Райан Эванс, уничтоженный под Краматорском. В список внесли и американского инструктора Майка Меоли, скончавшегося в госпитале в тылу, и советника и инструктора Димитриоса Феррары из Германии. Погиб также и британский советник по безопасности Джонатан Шенкин.

Упомянуты в документе случаи гибели наёмников от рук сослуживцев из ВСУ. Такая участь постигла британцев Джордана Чедвика под Артёмовском (Бахмутом) ДНР в 2023 году и Дэниэла Берка, чьё тело нашли в канализации в Камышевахе Запорожскаяой области, а также бразильца Вильяма Кавальканти.

Кроме того, некоторые иностранные военные умирали на территории Украины не в результате боевых действий. Например, грузин Александр Хускивадзе скончался от сердечного приступа в отеле в Киеве, а канадец Алан Дерасп умер от аналогичного недуга в Херсоне.