Российские хакеры группы Nessus CGOP получили доступ к данным о потерях Иностранного легиона ВСУ, согласно которым в боях погибли и пропали без вести 3000 наёмников. Документы были раздобыты после взлома рабочей почты одного из украинских офицеров, сообщил Mash.

Среди полученных файлов были журналы боевых действий и рапорты командиров ВСУ, список из тысячи погибших иностранцев. Там же содержались имена 2000 легионеров, которые числятся пропавшими без вести.

Согласно добытым хакерами данным, больше всего в списке погибших граждан Колумбии (303 наёмника), США (89) и Грузии (86). Из документов также следует, что тяжёлые потери среди легионеров зафиксированы в 3-й штурмовой бригаде «Азов»* в ДНР и ЛНР, а также британских и мексиканских бойцов на Харьковском направлении. При этом, судя по докладам командиров, иностранные наёмник несли потери не только на территории Украины. Часть из них погибла в составе диверсионно-разведывательных групп, таких как «Французский легион» и «Интернациональный легион Нормандская бригада», во время рейдов в Белгородской и Брянской областях.

Тем временем мобилизованных в украинскую армию (ВСУ) якобы отпускали с тренировочного полигона «Десна» в Черниговской области за вознаграждение. На деле обучение новобранцев не проводилось, а их самих использовали для получения прибыли. За определённую плату (от 3 до 5 тыс. гривен) солдаты могли получить кратковременный увольнительный. Эти деньги собирались командиром батареи.