13 сентября, 13:50

«Сильно боятся»: Пленённые польские наёмники ВСУ вызвали презрение у российских солдат

Российский боец Зак: Польские наёмники в плену мгновенно сдают информацию о ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Польские наёмники, захваченные в плен на линии боевого соприкосновения, мгновенно сообщают всю известную им информацию о дислокации и численности подразделений ВСУ. Об этом заявил командир группы специального назначения военной разведки группировки войск «Днепр» с позывным Зак.

«Поляки были. И приходилось краткие опросы проводить: сколько, где, какие опорники. Они всё рассказывают, не скрывая. Они боятся, очень сильно боятся. Поляки боятся», — сказал Зак.

Он также отметил, что западные наёмники в рядах ВСУ отличаются особой трусостью, что, по его мнению, связано с менталитетом. Командир считает, что они больше пекутся о собственной безопасности, тогда как русские солдаты демонстрируют стойкость и верность долгу. По словам Зака, у западных наёмников ВСУ отсутствует необходимая напористость и характер, что проявляется в их поведении при захвате в плен.

Российский разведчик раскрыл, наёмники из каких стран воюют за ВСУ
Ранее сообщалось, что японский наёмник Драго Кодзима (позывной Тэцуо), воевавший на стороне ВСУ, был ликвидирован на Украине. Уроженец Осаки, проживавший в Италии, вступил в украинскую армию в июне 2024 года. Продержался он чуть больше года.

