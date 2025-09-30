В Сумах местные жители переходят дорогу перед катафалками с погибшими украинскими военными и прерывают минуты молчания. Равнодушие граждан Украины к погибшим в ВСУ усиливается год от года, сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

Сейчас украинцы всё реже выражают почтение траурным кортежам с убитыми киевскими военными и не хотят прерывать свои занятия во время минуты молчания.

«Особенно показательна ситуация в Сумах, где граждане сознательно игнорируют похоронные процессии, перебегают дорогу катафалкам и срывают минуту молчания. Действительно, с чего это граждане исконно русского города должны становиться на колени перед бандеровцами?» — сказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что у армии ВС РФ есть открытый путь на Сумы после установления контроля над Юнаковкой в Сумской области. Данная территория является ключевым логистическим узлом для ВСУ в период операции в Курской области. Сейчас населённый пункт представляет собой идеальный плацдарм для развития успеха группировки войск «Север».