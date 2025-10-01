«Искандер» не щадит! На видео сняли сожжение колонны из 20 фур с дронами по пути в логово ВСУ

Российский дрон с высоты птичьего полёта запечатлен порядка 20 фур, стоящих в поле. Затем на кадры попал мощный взрыв и столб дыма на месте расположения автомобилей. По сведениям Минобороны РФ, в 20 фурах находилось сто дронов дальнего действия типа «Лютый». Вся техника была уничтожена в районе, где проводилась подготовка беспилотников к последующему развёртыванию. Как отметили в министерстве, украинская армия в результате этого удара также потеряла 60 солдат. А с помощью дронов «Герань-2» были поражены ещё пять грузовых автомобилей ВСУ с беспилотниками.